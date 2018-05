Serie A 2017/18, +12% di spettatori rispetto all'anno prima

La serie A 2017/18 ha stabilito il nuovo record stagionale relativo alle presenze negli stadi: oltre 321mila tifosi hanno assistito alle gare dell'ultima giornata di campionato (media 32.189 a partita), facendo registrare la media spettatori più alta delle ultime otto stagioni sportive.



È la seconda volta negli ultimi dieci anni, infatti, che si supera la soglia delle 32mila presenze medie a gara: il precedente risale al 2009/10, in occasione della 18.ma giornata di ritorno (34.129). La partita più seguita del weekend è stata Lazio-Inter, con 68.000 spettatori presenti all'Olimpico per assistere al big match disputato domenica alle 20.45, davanti a Milan-Fiorentina (56.968) e Napoli-Crotone (51.382).



Quest'anno si sono recati negli stadi italiani 9.410.160 appassionati (in media 24.764 a partita), facendo registrare un incremento dell'11,7% rispetto al dato finale dello scorso anno (8.427.075 - in media 22.177). Per quanto riguarda il tasso di riempimento medio, il dato, 64,32%, è il migliore delle ultime dieci stagioni sportive.