Serie A, 2-0 a Crotone: Inter in testa da sola

Dopo 618 giorni l'Inter torna (momentaneamente) in testa da sola alla classifica: il primato solitario mancava dal 6 gennaio 2016 (1-0 all'Empoli, c'era Mancini in panchina). La banda Spalletti centra a Crotone la quarta vittoria in altrettante partite e lancia un segnale al campionato: i nerazzurri portano infatti a casa il bottino pieno al termine di una partita molto sofferta con Handanovic decisivo in più di una circostanza. Capacità di soffrire (era accaduto anche all'Olimpico con la Roma) e grande cinismo: sono queste le principali armi della capolista. Capolista che al pari di un pugile riceve i colpi prima di reagire e mandare al tappeto l'avversario senza concedergli poi la possibilità di rialzarsi. Forse è presto per stabilire se questo gruppo potrà davvero lottare per lo scudetto: di sicuro ha tutte le qualità necessarie (soprattutto mentali) per restare nelle zone alte della classifica. Del resto Spalletti sa come si fa.



CROTONE-INTER 0-2 (cronaca e tabellino)



Spalletti si affida agli stessi undici che hanno battuto sette giorni fa la Spal a San Siro con Gagliardini e Borja Valero davanti alla difesa e Joao Mario sulla trequarti. Il portoghese, come il resto della squadra, fatica nel primo tempo: la manovra dei nerazzurri è lenta e prevedibile, praticamente inesistenti i movimenti in avanti. Il Crotone si chiude senza affanni e non riuncia a qualche affondo: Tonev ruba palla a Miranda e impegna Handanovic di destro. Gli ospiti rispondono con un sinistro centrale di Perisic e soprattutto con la prima vera occasione alla mezz'ora. Borja Valero recupera in mezzo al campo e dà vita a un'azione di rimessa servendo in verticale Joao Mario: il numero 10 calcia sul fondo di sinistro quasi a tu per tu con Cordaz. E' un lampo o poco più: la squadra di Nicola non si impressiona e blocca ogni via di passaggio mantenendo strettissime le linee tra i reparti. L'Inter finisce in trappola e rischia nel finale di prima frazione: Martella sfiora il bersaglio grosso su punizione.



In avvio di ripresa i padroni di casa vanno a un passo dall'1-0: Tonev brucia Miranda in velocità ma trova sulla sua strada un grande Handanovic che gli sbarra la strada. Gli Squali prendono coraggio costringendo Spalletti a correre ai ripari: il tecnico richiama in panchina uno spento Gagliardini e inserisce Vecino. La sostituzione non muta gli equilibri: Handanovic è ancora strepitoso nel negare il gol a Rohden (colpo di testa). Il possesso palla dei nerazzurri continua inoltre a essere sterile e improduttivo di fronte alla ragnatela rivale. Soltanto Perisic, comunque meno ispirato delle ultime uscite prova ad accendere la luce predicando di fatto nel deserto mentre Miranda e soci soffrono terribilmente i contropiedi orchestrati dai calabresi. All'82' l'inaspettata svolta: sugli sviluppi di una punizione Skriniar risolve una mischia e batte Cordaz con un rasoterra velenoso facendo esplodere di gioia i tifosi interisti accorsi allo Scida. Il Crotone subisce il colpo e si arrende definitivamente al 92': Perisic chiude i conti di destro.