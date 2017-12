Serie A, 17esima giornata: le formazioni LIVE

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Santon; Vecino, Borja Valero; Candreva, Brozovic, Perisic; Icardi. All.: Spalletti. Panchina: Padelli, Berni, Nagatomo, Ranocchia, Cancelo, Gagliardini, Dalbert, Eder, Karamoh, Pinamonti. Squalificati: nessuno Indisponibili: Vanheusden,Joao Mario Udinese (3-5-2): Bizzarri; Stryger Larsen, Danilo, Nuytinck, Widmer, Barak, Fofana, Jankto, Ali Adnan; De Paul, Maxi Lopez. All.: Oddo Panchina: Scuffet, Borsellini, Pezzella, Halfredsson, Bochniewicz, Matos, Bajic, Balic, Ingelsson, Lasagna, Behrami, Perica Squalificati: nessuno Indisponibili: Angella, Samir

Torino (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, Burdisso, Molinaro; Rincon, Valdifiori, Baselli; Iago Falque, Belotti, Berenguer. All.: Mihajlovic. Panchina: Milinkovic-Savic, Ichazo, Lyanco, Obi, Barreca, Moretti, Gustafson, Acquah, Boyè, Ljajic, Edera, Niang. Squalificati: nessuno Indisponibili: Ansaldi, Bonifazi, Sadiq Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All.: Sarri. Panchina: Sepe, Rafael, Chiriches, Maggio, Rog, Diawara, Giaccherini, Zielinski, Ounas, Leandrinho, Scarf. Squalificati: nessuno Indisponibili: Ghoulam, Milik, Maksimovic

ROMA-CAGLIARI sabato alle 20:45 su PREMIUM SPORT HD

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Strootman; Schick, Dzeko, Perotti. All.: Di Francesco.

Panchina: Skorupski, Lobont, Juan Jesus, Bruno Peres, Castan, Gonalons, Nainggolan, Emerson, Moreno, Under, El Shaarawy, Gerson.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Karsdorp, Defrel



Cagliari (3-5-1-1): Cragno; Romagna, Ceppitelli, Pisacane; Faragò, Ionita, Cigarini, Barella, Padoin; Joao Pedro; Pavoletti. All.: Diego Lopez.

Panchina: Rafael, Andreolli, Miangue, Van der Wiel, Capuano, Deiola, Cossu, Giannetti, Sau, Farias

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dessena, Melchiorri, Crosta