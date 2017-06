Serie A 17/18: si inizia il 20 agosto, fine il 20 maggio

La prossima Serie A prenderà il via il 20 agosto, per concludersi il 20 maggio del 2018. Saranno tre i turni infrasettimanali del mercoledì (il 20 settembre, il 25 ottobre e il 18 aprile) mentre cinque le soste: quattro per la Nazionale (3 settembre, 8 ottobre, 12 novembre, 25 marzo) e una il 14 gennaio che "compensa" quella classica di Natale dato che nella prossima stagione si giocherà anche il 23 e il 30 dicembre.



Antipasto del campionato la "rivincita" tra Juventus e Lazio, che si ritroveranno avversarie allo Stadio Olimpico di Roma il prossimo 13 agosto per la Supercoppa italiana.



La Coppa Italia, come già annunciato dal Commissario della Lega Serie A Carlo Tavecchio, inizierà domenica 30 luglio e terminerà mercoledì 9 maggio 2018. In particolare: primo turno eliminatorio 30 luglio, secondo turno eliminatorio 6 agosto, terzo turno eliminatorio 12 agosto, quarto turno 29 novembre, ottavi di finale divisi in 13 dicembre e 20 gennaio, quarti di finale divisi 27 dicembre e mercoledì 3 gennaio, andata e ritorno delle semifinali 31 gennaio e 28 febbraio, finale il 9 maggio.