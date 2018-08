Serie A, 1ª giornata: le probabili formazioni

Le probabili formazioni della prima giornata di Serie A.



Chievo-Juventus (sabato ore 18)

CHIEVO (4-3-3): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Bani, Jaroszynski; Depaoli, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Stepinski, Giaccherini. All. D'Anna.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Douglas Costa; Ronaldo. All. Allegri



Lazio-Napoli (sabato ore 20.30)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Caceres; Luis Alberto, Immobile. All. S. Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Ancelotti.



Torino-Roma (domenica ore 18)

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Meitè, Rincon, Berenguer; Iago Falque, Belotti. All.Mazzarri

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Strootman, De Rossi, Pastore; Under, Dzeko, El Shaarawy. All.Di Francesco



Atalanta-Frosinone (domenica ore 20.30)

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic; Barrow, Gomez. All. Gasperini

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Salamon, Ariaudo, Goldaniga; M.Ciofani, Halfredsson, Maiello, Crisetig, Molinaro; Ciano, Perica. All. Longo



Bologna-Spal (domenica ore 20.30)

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Mbaye, Gonzalez, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Dzemaili, Dijks; Palacio, Falcinelli. All. F.Inzaghi

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Schiattarella, Everton Luiz, Fares; Antenucci, Petagna. All. Semplici



Empoli-Cagliari (domenica ore 20.30)

EMPOLI (4-3-1-2): Provedel; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Pasqual; Krunic, Capezzi, Bennacer; Zajc; Caputo, La Gumina. Alll. Andreazzoli

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Pisacane, Romagna, Ceppitelli, Lykogiannis; Castro, Cigarini, Ionita; Barella; Pavoletti, Farias. All. Maran



Parma-Udinese (domenica ore 20.30)

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Bruno Alves, Gobbi; Rigoni, Stulac, Grassi; Biabiany, Ceravolo, Di Gaudio. All.D'Aversa

UDINESE (4-2-3-1): Nicolas; Larsen, Opoku, Samir, Pezzella; Mandragora, Fofana; De Paul, Barak, Machis; Lasagna. All. Velazquez



Sassuolo-Inter (domenica ore 20.30)

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Magnani, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco. All. De Zerbi

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Miranda, Dalbert; Brozovic, Vecino; Politano, Lautaro, Asamoah; Icardi. All. Spalletti