Serie A, 0-0 a Roma: la Juventus è Campione d'Italia per la 34.a volta

La Juventus fa festa all'Olimpico. Grazie allo 0-0 contro la Roma la squadra di Massimilano Allegri può stappare lo champagne per il settimo scudetto consecutivo (34 in totale) che proietta il club piemontese nella leggenda: nessuno in Italia aveva mai compiuto questa impresa e nemmeno in Europa tranne il Lione nei primi anni 2000. Dalla stagione 2011-12 (in panchina c'era Antonio Conte) la Signora ha dominato in lungo e in largo non lasciando nemmeno le briciole alle rivali. Un cerchio ideale sembra chiudersi perché il primo tricolore (contro il Milan) è stato davvero combattuto quanto quello conquistato oggi dopo un appassionante duello con il Napoli di Sarri. Ma il finale è sempre lo stesso con lo Stadium a gioire per i propri beniamini e gli altri a osservare e sperare che questo lunghissimo ciclo possa finire. A Vinovo tuttavia, c'è da starne certi, già si starà pensando alle strategie per fare proseguire una storia che sembra davvero infinita...



LA PARTITA (Qui cronaca e tabellino)

A fare la gara fin da subito sono i padroni di casa, aggressivi in mezzo al campo ma poco precisi in fase conclusiva: prima Dzeko e poi Nainggolan non inquadrano lo specchio della porta da ottima posizione, imitati in seguito da Pellegrini mentre Under viene chiuso provvidezialmente da Rugani. I bianconeri giocano invece al piccolo trotto senza accelerare ma limitandosi di fatto a difendersi: soltanto al 30' Dybala spaventa Alisson (mancino largo di poco). Prima del riposo la punizione di Kolarov colpisce l'esterno della rete e dà ad alcuni tifosi sugli spalti l'illusione ottica del gol (ma Szczesny era sulla traiettoria).



Nel secondo tempo, dopo un gol annullato a Dybala per fuorigioco, i ritmi si abbassano notevolmente: per una nuova emozione bisogna attendere il 65' quando il sinistro (deviato) di Kolarov finisce alto non di molto. Tre minuti più tardi la squadra di Di Francesco resta in 10 perché Nainggolan, già ammonito, entra in ritardo su Dybala e riceve da Tagliavento il secondo cartellino giallo. In superiorità numerica gli ospiti controllano fino al 90': al triplice fischio parte la festa per un altro, l'ennesimo, scudetto.