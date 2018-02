INTER-BOLOGNA

I nerazzurri sbloccano dopo solo 2': Eder anticipa Gonzalez e supera Mirante grazie a una pregevole girata di destro, capitalizzando al meglio passaggio di Brozovic dalla linea di fondo. La squadra di Donadoni non riesce a reagire mentre i padroni di casa insistono alla ricerca del raddoppio: lo stesso Brozovic non inquadra la porta di testa. Con il passare dei minuti i felsinei crescono e guadagnano campo: Palacio impegna severamente Handanovic (stacco aereo). E' la prova generale del gol: al 25' Miranda svirgola clamorosamente e l'attaccante argentino ne approfitta trafiggendo l'estremo difensore interista (destro ravvicinato). Nel finale di frazione l'Inter si riaffaccia in avanti: Perisic, beccato dal pubblico, spreca da buona posizione calciando troppo debolmente.



CHIEVO-GENOA

Dopo un primo tempo dominato dall'equilibrio e praticamente privo di emozioni (a Pandev viene annullato un gol per offside)



SAMPDORIA-VERONA

Fin dai primi minuti è assedio blucerchiato. L'undici di Giampaolo chiude gli ospiti nella loro metà campo andando a più riprese a un passo dal vantaggio: Nicolas sbarra la strada miracolosamente a Linetty mentre Vukovic (con l'aiuto del palo) si oppone a Quagliarella. I blucerchiati comandano costantemente le operazioni anche se l'intensità della loro pressione cala e così gli scalgeri possono respirare in fase difensiva.



TORINO-UDINESE

Partenza a razzo dei granata, vicini al gol prima con Iago Falque (traversa su punizione) e poi con il colpo di testa di Burdisso (salvataggio di Lasagna sulla linea). Al 17' il Torino rischia di soccombere: Barak beffa Sirigu 'ciabattando' di destro ma l'arbitro Abisso annulla dopo aver rivisto le immagini al monitor per fuorigioco attivo di Maxi Lopez (interruzione di tre minuti prima del cambio di decisione). Dal possibile 0-1 si passa all'1-0 al 32': N'Koulou svetta più in alto di tutti su corner di Iago Falque e non lascia scampo a Bizzarri. Il portiere argentino tiene quindi a galla i suoi chiudendo alla grande su Belotti e deviando il destro di Niang.