Il Napoli saluta a suon di record i suoi tifosi. Gli azzurri, battendo 2-0 la Fiorentina (qui cronaca e tabellino), raggiungono quota 83 punti in classifica, superano il primato dello scorso anno (82) e eguagliano il numero di vittorie (25) ottenuto sempre nella scorsa stagione, quando in attacco c'era un certo Gonzalo Higuain. I grandi numeri però non fanno che aumentare i rimpianti perché la squadra di Sarri vede complicarsi la corsa al secondo posto, sempre distante 1 punto a una giornata dal termine del campionato. Il gioco fa divertire gli spettatori del San Paolo che però ora chiedono il salto di qualità: non più solo complimenti per l''estetica' ma anche la vittoria di quello scudetto che qui manca dal 1990. Lo striscione esposto in curva B prima del match è chiarissimo: De Laurentiis è chiamato a non cedere i migliori e anzi a rafforzare ulteriormente la rosa per lottare fino in fondo per il tricolore.



Una rosa che sta concludendo la stagione alla grande come confermato contro i viola di Sousa, ora quasi fuori dalla corsa per il sesto posto (il Milan ospita il Bologna a San Siro e può andare a +4). Il gol di Koulibaly all'8' sugli sviluppi di calcio d'angolo indirizza subito la gara in favore dei padroni di casa. Praticamente nulla la reazione degli ospiti se si eccettua un sinistro velenoso di Ilicic deviato in corner da Reina. Il Napoli sfiora il raddoppio con Mertens che prima non trova la porta dopo aver saltato Tatarusanu e poi colpisce il palo con un destro a giro da applausi. Il belga al 36' serve un pallone d'oro a Insigne: il numero 24 sfrutta l'assist in verticale del compagno e non sbaglia.



Nella ripresa il copione non cambia: al 57' Mertens approfitta di un pasticcio di Tatarusanu su corner per arrotondare il punteggio a porta vuota e chiudere di fatto i conti. Gli azzurri si rilassano e si lasciano sorprendere dagli avversari: Tello va via sulla destra e serve Kalinic che fulmina Reina con un preciso piatto sinistro. I viola prendono coraggio (il mancino di Bernardeschi mette i brividi a Reina) e tuttavia concede spazi preziosi ai rivali. Spazi nei quali il Napoli si inserisce senza pietà: Mertens insacca (27° centro in campionato, 33° stagionale) al termine di un'azione da manuale avviata dal falso nove prima del tiro di Hamsik respinto alla disperata da Tatarusanu.