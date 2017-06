TORINO-MILAN (CRONACA E TABELLINO)



Mihajlovic schiera Iago Falque, non al meglio, nel tridente offensivo con Belotti e Ljajic. A centrocampo spazio a Benassi, Valdifiori e Obi. In difesa, senza l’infortunato Castan, la coppia centrale è formata da Rossettini e Moretti. Montella deve rinunciare a De Sciglio: nel ruolo di terzino sinistro gioca Calabria, preferito ad Antonelli. In mediana insieme a Locatelli e Bertolacci c’è Pasalic. Suso, Bacca e Bonaventura compongono il trio d’attacco.



Avvio difficile per il Milan, che soffre non poco nei 15 minuti iniziali. Paletta e Donnarumma rischiano di combinare il patatrac (rinvio sbagliato del centrale e uscita fuori tempo del portiere), e Belotti impegna l’estremo difensore. Il copione del match prevede il Torino compatto in difesa e pronto a sfruttare le verticalizzazioni. I rossoneri faticano a costruire azioni degne di nota e allora la squadra di Mihajlovic decide di alzare il baricentro, trovando il vantaggio al 21’: tiro sporco di Ljajic dopo un numero di Iago Falque e deviazione vincente di Belotti (tenuto in gioco dal colpevole Pasalic). L’undici di Montella è incapace di reagire e cade ancora al 26’: al termine di un’azione confusa Benassi di tacco sigla il raddoppio. Alla mezz’ora Abate stende Barreca in area di rigore: Tagliavento concede il penalty. Dagli 11 metri Donnarumma rimane fermo e para il tiro centrale di Ljajic. Il primo tentativo di una certa consistenza da parte degli ospiti arriva dopo più di 33 minuti (conclusione sul fondo di Suso). 4’ più tardi contatto (da sanzionare secondo l'ex arbitro Bergonzi) in area granata tra Zappacosta e Bonaventura. Il Diavolo preme e Suso costringe Hart al gran volo. Il portiere inglese è pronto anche sul tentativo di Bertolacci.



Nella ripresa