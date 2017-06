Serginho: "Milan, persi due anni. Serve la passione di Berlusconi"

L'ex terzino rossonero Serginho è intervenuto in esclusiva a Domenica Premium parlando del momento del Milan: "Ha perso la cultura brasiliana, e da tempo. Ormai non ce n'è più uno in rosa e spero presto questo discorso possa cambiare". Parere positivo su Montella, nonostante l'ultimo periodo: "Ha preso la squadra in un momento difficile e pian piano l'ha fatta giocare come voleva. Dopo la vittoria in Supercoppa forse il gruppo ha mollato mentalmente".



Il brasiliano è netto sulla questione capitano: "Ai miei tempi si dava la fascia al giocatore con più anzianità, penso sia una regola che non va cambiata. Donnarumma ha grandi qualità ma è giovane e guidare la squadra dalla porta non è facile. Abate ha personalità ed è lì da tempo: lo ricordo in Primavera". Dopo il closing, nostalgia per la vecchia società: "Ai cinesi auguro almeno il 50% dell'amore e della passione che avevano Galliani e Berlusconi: così vincerebbero di sicuro. Si sono persi due anni e tanti talenti sono andati in altre squadre, il calcio va veloce".



Sulla mancanza dei laterali offensivi in Europa: "In Brasile ne nascono tanti perché abbiamo una cultura diversa. Nel 1999, al mio arrivo, Zaccheroni mi diceva 'cedi palla al centrocampista e stai dietro' mentre da noi la regola è che almeno 8 volte a partita dovevi arrivare sul fondo". Infine, su Gabigol: "Nel Santos giocava in un ruolo alla Messi, qui in Italia non si può: ti chiedono di coprire, difendere... Deve reinventarsi e giocare più vicino alla porta".