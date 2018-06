Sentenza Uefa, Milan al lavoro per il ricorso al Tas: i possibili scenari

Oggi pomeriggio è fissata la prima riunione. Marco Fassone e il pool di avvocati dunque cominciano presto a studiare la memoria difensiva da presentare al Tas di Losanna dopo l'esclusione per un anno dalle coppe comminata al Milan dall'Uefa. Il club di Via Aldo Rossi ha tempo 10 giorni per inviare la documentazione al tribunale svizzero che ricordiamo è composto da tre giudici: uno nominato dal Milan, uno dall’accusa (cioè dall’Uefa) e dal presidente che avrà facoltà giudiziale. Il tribunale sportivo arbitrale emetterà la sua sentenza intorno al 19-20 luglio.



La difesa del Milan, vista la motivazione che non parla dei dubbi sulla continuità aziendale ma punta il dito sulla gestione dal 2014 al 2017, sottolineerà soprattutto la difformità di pena tra i club che in precedenza non hanno rispettao il financial fair play e invece la pesante punzione data ai rossoneri. Un fair play che, non dimentichiamo, è nato non con il primo intento di punire le società che non lo seguono ma di dare al sistema finanziario delle società un ordine e una razionalità. Il Tas ha la massima libertà di giudizio: può rimandare il club mialnista all'Uefa per un nuovo settlement agreement, congelare per una anno la sanzione in attesa di sviluppi societari, comminando solo una multa pecuniaria, ma anche ribadire la pena dell'Uefa.



Intanto Rocco Commisso conferma la volontà di acquistare il Milan ma niente denaro fresco per il presidente Li Yonghong, solo il 30% del pacchetto azionario. Per Mister Li troppo poco.