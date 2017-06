Sensini a Premium Sport: "Icardi in Nazionale? Bisogna far lavorare Bauza in pace"

Nestor Sensini è stato sicuramente uno dei difensori più apprezzati dell'ultimo ventennio della Serie A. In Italia l'argentino ha difeso le maglie di Udinese, Parma e Lazio vincendo 3 Coppe Italia, 1 Scudetto (Lazio), 1 Supercoppa Italiana, 2 Supercoppe Europee, 2 Coppe Uefa (entrambe col Parma). Oggi, in occasione del suo 50esimo compleanno, l'ex giocatore - che ora ha intrapreso la carriera di allenatore - è stato intervistato in esclusiva da Premium Sport: "Cosa farò per il mio compleanno? Ho organizzato una cena per festeggiare e ci sarà anche qualche amico italiano che è venuto a trovarmi in Argentina". Sull'attuale momento del nostro campionato: "Ho vissuto 17 anni Italia e continuo a seguire la Serie A. Diciamo che la Juventus la sta un po' 'rovinando': era già fortissima e quest'anno si è addirittura rinforzata. Anche la Lazio sta facendo bene, mentre l'Udinese fa un po' fatica: naturalmente parlo di due dei club in cui ho giocato".



Sensini si sofferma poi la situazione delicata in cui si trova la sua Argentina, reduce da un pareggio e una sconfitta nelle qualificazioni mondiali: "È un momento un po' particolare: ci sono stati dei cambiamenti nella Federazione e il ct Bauza è appena arrivato. Siamo un po' in difficoltà e, ora come ora, non saremmo qualificati al Mondiale, ma mancano ancora nove giornate. Tra l'altro, negli ultimi due match eravamo senza Messi: quando non c'è, si sente la sua mancanza". Infine, l'ex difensore dice la sua sulla mancata convocazione di Icardi in Nazionale: "Quando non arrivano i risultati, è normale parlare di quelli che non sono convocati. Però in questo momento la scelta cade su altri giocatori come Higuain e Aguero, che sono tra i migliori d'Europa. Detto ciò, Icardi sta facendo molto bene con l'Inter e ha un grande potenziale per il futuro. Ora, però, bisogna fare lavorare il ct in tranquillità".