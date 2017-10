Seedorf: "Il Dna non cambia: il Milan deve essere sempre vincente"

Clarence Seedorf richiama la storia per guardare al futuro: "Il Dna del Milan non sparirà da un giorno all'altro - le parole nell'intervista al canale tematico rossonero - e speriamo che presto il club torni ai massimi livelli in Italia e in Europa". L'ex allenatore milanista promuove la nuova società: "Mi sembra abbiano le idee chiare. L'era Berlusconi è stata piena di gioie e trofei che rimarranno nella storia del calcio per sempre, 30 anni sono tanti ed è normale che i cicli finiscano per tutti, lo avevo percepito già io quando mi ero seduto su questa panchina".



Da ex giocatore del Milan, Seedorf sceglie due derby su tutti: "Il 3-2 in rimonta con il mio gol, prendo ancora in giro Toldo quando ci sentiamo. E poi la semifinale di Champions del 2002/03, emozione molto forte che poi ci ha portato in finale a vincere la Coppa". Su quello di domenica, idee chiare: "Non si può vincere sempre ma si può essere sempre vincenti. Non devi abbatterti nelle difficoltà ma trovare più coraggio".



Infine, sul futuro: "Mi piace lavorare nel mondo del calcio. Valuto sempre l'idea di riprovare a fare l'allenatore".