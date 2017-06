Scudetto, Juve obbligata a vincere. E per l'Europa e la B...

Scudetto, Champions, Europa League e salvezza: sembrava un campionato dal destino già scritto, a due giornate dalla fine si lotta ancora per tutti gli obiettivi. Ecco come può andare a finire.



SCUDETTO - La Juve ha 4 punti di vantaggio sulla Roma e 5 sul Napoli: per festeggiare non le basterà più pareggiare, come avrebbe potuto fare all'Olimpico. Con due punti nelle ultime due gare con Crotone e Bologna, infatti, rischia di arrivare a pari merito con la Roma: in tal caso gli scontri diretti (0-1 e 3-1) premierebbero i giallorossi. Ovviamente, se domenica batte il Crotone è campione d'Italia: teoricamente potrebbe esserlo già sabato se la Roma dovesse perdere col Chievo e il Napoli non dovesse vincere con la Fiorentina.



CHAMPIONS LEAGUE - Roma a +1 sul Napoli: con due vittorie è seconda e costringerebbe gli azzurri ai preliminari. Arrivo a pari merito solo in tre casi: la Roma pareggia due partite, il Napoli ne vince una e perde l'altra; la Roma perde una partita e vince l'altra, il Napoli ne pareggia una e vince l'altra; la Roma perde due partite, il Napoli fa un solo punto. In tal caso giallorossi secondi in virtù degli scontri diretti (3-1 e 1-2)



EUROPA LEAGUE - All'Atalanta basta un punto per accedere direttamente ai gironi: dovesse essere agguantata dal Milan, con gli scontri diretti in parità (0-0 e 1-1) sarebbe penalizzata dalla differenza reti. Milan aritmeticamente sesto con due vittorie: potrebbe strappare il pass per i preliminari già domenica se batte il Bologna e la Fiorentina avrà perso o pareggiato a Napoli nell'anticipo. In caso di arrivo a pari merito gli scontri diretti premiano i rossoneri (0-0 e 2-1). La matematica tiene ancora in vita l'Inter, a -4 dal Milan (rispetto al quale ha una migliore differenza reti a parità di scontri diretti, 2-2 e 2-2) e -3 dalla Fiorentina (4-2 e 4-5 negli scontri diretti): in caso di arrivo a pari merito a tre, si qualifica la squadra di Montella (6 punti nella classifica avulsa contro i 5 nerazzurri e i 4 dei viola).



SALVEZZA - Il Crotone (17 punti nelle ultime 7 giornate) potrebbe retrocedere domenica se dovesse perdere a Torino con la Juve e contemporaneamente Empoli (ora a +1) e Genoa (a +2) dovessero battere rispettivamente Atalanta e Torino. Tutto aperto fino all'ultima giornata se Empoli e Genoa non vincono: gli scontri diretti premiano i liguri con entrambe le squadre (o in caso di arrivo a pari merito a tre), il Crotone è messo meglio dell'Empoli che all'ultima giornata, però, gioca sul campo del Palermo già retrocesso, mentre i calabresi ospitano la Lazio.