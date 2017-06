Scudetto e Champions, Inter costretta a 'tifare' Juventus e Milan. La Roma spera nel regalo... della Lazio

La 21.ma giornata di Serie A prevede due big match: Juventus-Lazio e Milan-Napoli. Chi guarderà con attenzione al risultato delle due partite è sicuramente l'Inter. I nerazzurri, impegnati nella rincorsa Champions, sulla carta non dovrebbero avere enormi difficoltà a Palermo e sperano di poter accorciare sulle concorrenti. Per questo alla squadra di Pioli, almeno per un turno, potrebbero non dispiacere le vittorie di Juventus e Milan. Al club di Corso Vittorio Emanuele andrebbe bene anche un pareggio a San Siro, considerato che i rossoneri hanno un punto in più in classifica (e una partita in meno giocata).



Anche la Roma spera in risultati favorevoli che le permettano di avvicinarsi se non addirittura scavalcare momentaneamente la Juventus e staccare il Napoli. I giallorossi si affideranno agli odiati cugini della Lazio, proprio così. Sono gli scherzi o i miracoli del calendario...Poi, da domenica sera nemici come prima, come sempre...