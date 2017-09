Schick: "Nessuna differenza tra Roma e Juventus, felice qui"

"Quello che è successo con la Juventus appartiene al passato e non voglio tornarci, non ho mai parlato di preferenze per il club bianconero. Questo è il calcio, non sono deluso, anzi sono contento di essere qui. Non ci sono differenze tra Juve e Roma, sono due grandi club con le stesse ambizioni. Speriamo di fare grandi cose in questa stagione". Così l'attaccante ceco, Patrik Schick, nella conferenza di presentazione a Trigoria. "Sto bene, sono pronto per giocare e venerdì contro la Chapecoense farò l'esordio molto probabilmente. Ho scelto ancora il 14 perché è il mio numero fortunato".



Nessun timore della cifra pagata per averlo: "Sono qui per giocare a calcio, non mi interessa quanto sono costato. Preferisco fare la punta centrale ma non ho problemi a giocare a destra: sono mancino e tendo a rientrare". Infine, sul consiglio di Giampaolo: "Non so cos'abbia detto ("Non può giocare ala, scelga bene il progetto" ndr) ma venire qui è stata una mia decisione".



Il ds Monchi, a fianco di Schick, ha dichiarato chiuso il mercato: "In difesa non arriverà nessuno. Patrik è un giocatore magnifico, un acquisto frutto del lavoro della società, Totti compreso, e della volontà del giocatore di scegliere la Roma. Tutte le decisioni di mercato le ho prese assieme a Di Francesco, siamo pienamente soddisfatti".