Schiacciato dal tifoso caduto, fa causa all'Inter per 382mila euro

Il 29 novembre 2009 a San Siro si giocava Inter-Fiorentina, sull'1-0 Eto'o si era presentato di fronte al portiere fallendo clamorosamente il raddoppio: troppo per Massimiliano Olivi, un tifoso nerazzurro del secondo anello che, arrampicatosi sul parapetto, perse l'equilibrio e franò da 12 metri di altezza addosso a Riccardo Avesani, allo stadio con il figlio. La storia è raccontata dal Corriere della Sera.



Avesani riportò la frattura della schiena, un incidente che gli ha cambiato la vita (la frattura di un disco vertebrale non gli consentì più di guidare, obbligandolo a cambiare lavoro da dirigente aziendale: ora è insegnante e guadagna un quarto rispetto a prima), il processo penale per lesioni colpose si chiuse nel 2015 con la condanna di Olivi a 900 euro di multa oltre a una provvisionale di 50 mila euro a favore di Avesani.



Venne archiviata invece la posizione del responsabile della sicurezza dell’Inter perché Olivi aveva violato qualsiasi regola di prudenza e diligenza e perché il parapetto era conforme alle norme in vigore quando era stato costruito.



Ora Avesani ha fatto causa civile a Olivi (che non gli ha mai pagato i 50.000 euro) e all'Inter per 382mila euro. Secondo l'avvocato Piga, infatti, le norme di costruzione risalivano 1955 e comunque l’Inter aveva il dovere di assicurare l’incolumità degli spettatori prendendo ogni precauzione necessaria per impedire che la protezione fosse scavalcata facilmente, adeguandola alle normative di sicurezza successive del 1992 e del 2006.