Scarpa d'Oro, tutti ai piedi di Ciro Immobile

Tutti in coda per una scarpetta. Non è la favola di Cenerentola, ma il sogno d'oro che inizia a cullare Ciro Immobile. Un poker d’assi, calato sul tavolo di Ferrara, per scattare sul tetto d’Europa. È il magic moment del bomber biancoceleste, 20 reti in 18 partite in Serie A (che per la Scarpa d'Oro valgono il doppio, così come vuole il coefficiente dei primi cinque campionati europei). Numeri da Superman del gol.

Capocannoniere di casa nostra e davanti a tutti pure in Europa. Immobile ha scavalcato una vecchia conoscenza del nostro calcio come Edinson Cavani, un altro che segna più di un gol a partita, 19 in 18 gettoni di presenza con il Psg quest'anno. Sul terzo gradino del podio convivono invece Icardi e Kane, 18 gol a testa, uno in più di un altro bomber che ha frequentato con profitto il master della Serie A, l’egiziano ex Roma Salah. Assenti dalla top five, almeno per ora, i vincitori delle ultime otto edizioni: un dato che può sorprendere, perché dal 2009/2010 il premio è diventato di fatto una questione personale tra Messi, Cristiano Ronaldo e Suarez.

Tutti ai piedi quindi - è il caso di dirlo - di Ciro Immobile. Se non esaurirà nemmeno un po’ della sua vena realizzativa (la sua media gol è superiore a quella di Leo lo scorso anno), Immobile potrà essere il terzo italiano nella storia a portarsi a casa la Scarpa d’Oro, impresa riuscita finora solo a Toni (stagione 2005/2006) e Totti (2006/2007).

Immobile ha il gol nel sangue da sempre. Ne ha segnati, e tanti, anche in passato, ma i numeri del presente sono esagerati: in un girone appena l’attaccante della Lazio si avvicina ai suoi massimi storici, 28 con il Pescara di Zeman, 22 con il Toro nel 2014, 23 la scorsa stagione in biancoceleste. Numeri da Re dei bomer. Numeri da Scarpa d’Oro.