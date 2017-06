Sassuolo, Squinzi: "Obiettivo Champions, siamo secondi solo alla Juve per forza economica"

"Ci mancano 6 punti, tre persi con la posta certificata e tre con un arbitraggio molto discutibile con il Milan". Giorgio Squinzi ritorna sullo 0-3 a tavolino con il Pescara e sul ko di San Siro contro il Milan.



Ma il presidente del Sassuolo guarda anache avanti e non nasconde le ambizioni della sua squadra: "La Champions è uno degli obiettivi e nel giro di qualche anno lotteremo per lo scudetto. Il Sassuolo ha tutto quello che serve: un grande allenatore, una squadra di giovani che finiranno tutti nelle nazionali e la forza finanziaria che serve. In Italia siamo secondi solo alla Juve per forza economica".