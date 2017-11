Sassuolo, Squinzi: "Milan senza fenomeni. E i cinesi..."

"Il mio Sassuolo-Milan più triste". Giorgio Squinzi, presidente del Sassuolo e tifoso del Milan, vivrà una partita strana domenica sera al Mapei. Non solo perché è il derby del suo cuore, ma anche per il momento difficile che attraversano le due squadre. "Sarà una gara al di sotto delle aspettative di due o tre mesi fa - ha detto alla Gazzetta dello Sport -, doveva essere una sfida quasi d’alta quota. E invece…".



Squinzi non ha avuto belle parole per i rossoneri: "Ho visto lo 0-0 di Atene in Europa League: brutto. Anzi peggio. Berlusconi dice che il Milan ha sbagliato la campagna acquisti? Riflessione condivisibile, non vedo fenomeni in questa squadra. Noi sappiamo chi sono i cinesi dell'Inter: Suning è un grande gruppo. Quelli del Milan… Aspettiamo, vediamo. C’è molta incertezza, ma noto anche elementi positivi, come il fatto che dietro la nuova proprietà ci siano come finanziatori alcuni fondi americani. Ma i cinesi hanno ancora tutto da dimostrare. Montella? Pronto a cambiare opinione su di lui, lasciamolo lavorare ma la rosa del Milan non è all’altezza".



Dubbi ci sono anche sul Sassuolo, partito male in questo campionato e sedicesimo a quota 8 punti: "Bucchi a rischio come Montella? A volte si decide con la pancia dei tifosi. E comunque a Bucchi abbiamo già confermato la fiducia: non sappiamo ancora quali sono i suoi limiti. Sinceramente speravo meglio. C’è da considerare l’impatto della squadra e dell’ambiente con il nuovo allenatore. E ho visto un po’ di confusione anche a livello tattico, poi per fortuna Bucchi ha lasciato il 3-5-2 tornando al 4-3-3 che piace tanto a Di Francesco. Berardi? Sono un suo grande tifoso, ero convinto che sarebbe esploso quest’anno. Non ci voleva l’infortunio".