Sassuolo, Squinzi: "Con il Milan evidente mezzo furto"

"Che sia stato un mezzo furto è molto evidente, e per chi ha visto la partita non l'ha perso". Lo ha detto il patron neroverde Giorgio Squinzi, tornando sugli episodi di Milan-Sassuolo dell'ultima giornata di serie A.



A chi gli chiedeva se resta comunque tifoso rossonero Squinzi, a margine dell'assemblea del Cefic, ha risposto dicendo "vedremo... fra l'altro potete immaginare che il Sassuolo in questo periodo, anche perché è tutto di mia proprietà, mi è nel cuore. Un Milan di Berlusconi mi sarebbe stato nel cuore, ma...".

RESPINTO IL RICORSO PER IL MATCH CON IL PESCARA

Sul fronte societario, niente da fare sullo 0-3 di Sassuolo-Pescara. La Corte d'appello della Figc ha infatti respinto il ricorso della società neroverde che aveva schierato nella sfida contro gli abruzzesi Ragusa, non inserito nella lista presentata alla Lega.



Ecco il comunicato: "La 1ª Sezione della Corte Sportiva D'Appello Nazionale ha respinto il ricorso del Sassuolo, confermando la sconfitta per 0-3 nella gara con il Pescara dello scorso 28 agosto valida per la 2ª giornata del campionato di Serie A. Il Giudice Sportivo aveva sanzionato il Sassuolo per aver schierato il calciatore Antonino Ragusa "considerato che l'inserimento di tale nominativo nell'elenco di 25 calciatori non era stato trasmesso alla Lega a mezzo PEC entro le ore 12 del giorno precedente la gara, come tassativamente previsto dalla vigente normativa federale (CU 83/A del 20 novembre 2014), e che tale omissione comporta la sanzione della perdita della gara (ibidem n.9) ai sensi dell'art. 17, comma 5, lett. a) CG".