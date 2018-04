Sassuolo-Napoli, rimborso biglietti immediato

Com'è noto, Sassuolo-Napoli inizialmente prevista alle ore 15 di sabato 31 marzo si giocherà invece alle 18: la decisione è arrivata per evitare disordini in autostrada visto che, con l'orario originale, si sarebbero potute incontrare le carovane azzurre dirette a Reggio Emilia con quelle giallorosse in direzione Bologna (i rossoblù affronteranno la Roma alle 12:30). Vista la rivalità accesa tra tifosi del Napoli e romanisti, la Lega ha seguito il consiglio dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.



Lo spostamento ha però creato problemi a tutti i tifosi del Napoli che non potranno seguire la partita alle 18 oltre a quelli che avevano già programmato il viaggio di andata e ritorno per e da Reggio Emilia. Il Sassuolo ha quindi scelto di rimborsare chi lo desidera, basta farne richiesta entro le ore 15 del 28 marzo (i biglietti resi verranno messi nuovamente in vendita a partire dal giorno successivo).



Una decisione che arriva a breve distanza da quella del Milan di non rimborsare i tifosi che non hanno potuto assistere al derby rinviato lo scorso 4 marzo, proponendo invece voucher di pari valore spendibili per le prossime partite casalinghe dei rossoneri -e quindi non vantaggiosi per i sostenitori dell'Inter-, pur trattandosi di due scenari differenti (la stracittadina milanese avrebbe contato oltre 80.000 spettatori contro i 23.000 massimi del Mapei Stadium, oltretutto questo è un cambio di orario e non un rinvio vero e proprio).