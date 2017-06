Sassuolo-Napoli 2-2, Sarri resta dietro la Roma

L'operazione secondo posto fallisce ed è solo una magra consolazione aver pareggiato una partita che a un certo punto il Napoli ha rischiato di perdere. A Sarri non piacciono le partite giocate a mezzogiorno e il 2-2 col Sassuolo sembra dargli ragione: la Roma resta davanti, l'accesso diretto ai gironi di Champions si allontana.



Il Napoli ci mette un po' a carburare e fa girare con eccessiva lentezza il pallone rispetto al solito: più che merito di un pressing non così asfissiante del Sassuolo, sembra demerito degli azzurri che si muovono meno e di conseguenza fanno fatica a creare. Le cose cambiano nel finale, anche se di grandi pericoli per la porta di Consigli non ne arrivano: una conclusione a lato di Callejon (ma da posizione impossibile), una deviata di Hamsik, una centrale di Insigne. L'occasione più ghiotta capita invece a Berardi, che prova ad approfittare di un errore di Koulibaly calciando il pallone di poco a lato con il suo solito sinistro a giro dal limite.



Nella ripresa Di Francesco cambia inserendo Mazzitelli e Matri al posto di Pellegrini e Defrel: gli effetti della svolta non sono immediati perché è il Napoli a passare in vantaggio al 52' con Mertens su assist di Callejon dopo un'azione avviata da Hamsik. Lo slovacco, però, la combina grossa poco dopo con un retropassaggio sciagurato che mette Berardi in condizione di saltare Reina e trovare il pari. Il Napoli non si scoraggia, ma è sfortunato: Mertens colpisce la traversa, Insigne il palo. Due legni clamorosi che precedono la beffa: Reina nega il gol a Cannavaro, l'azione prosegue e Mazzitelli trova la prima rete in A portando in vantaggio il Sassuolo. Le emozioni proseguono: è Milik a tornare al gol dopo oltre sette mesi segnando la rete del pari. Poi nel finale esplode la rabbia: Consigli fuori dai pali, Cannavaro nega il gol a Mertens che protesta per un tocco col braccio che però non c'è. Niente da fare: al Napoli restano un punto e molti rimpianti.