Sassuolo-Milan, la moviola: non c'è il rigore decisivo, negati altri due agli emiliani

Sassuolo-Milan ad altissima tensione: molti gli episodi contestati dagli emiliani. Ecco le sentenze di De Marco, moviolista di Premium Sport, sull'operato dell'arbitro Calvarese.



AMMONIZIONE BERARDI - All'8' del primo tempo c'è il tocco di Vangioni sul piede sinistro di Berardi: la simulazione non c'è, era giusto concedere il rigore. Sull'espulsione di Vangioni si può discutere, perché Berardi si allunga il pallone e forse non avrebbe più avuto una chiara occasione da gol.



RIGORE SU DUNCAN - Pochi minuti dopo l'arbitro concede il rigore al Sassuolo. Ad inizio azione c'è una trattenuta lieve di Duncan ai danni di Kucka, ma entrambi si aiutano, poi Kucka abbatte Duncan: giusto assegnare il rigore.



RIGORE SBAGLIATO DA BERARDI - C'è Paletta in area prima del tiro di Berardi: rigore da ripetere a norma di regolamento.



RIGORE SU BERTOLACCI - Bertolacci è già in caduta perché mette male il piede: non viene toccato né da Aquilani né da Peluso. Il rigore non c'era, sbagliato assegnarlo.



GOL CONVALIDATO A BACCA - Sul rigore Bacca colpisce prima col destro, poi col sinistro: andava assegnata una punizione a due in area per il Sassuolo. Come sul rigore di Berardi, però, ci sono giocatori del Sassuolo in area: a norma di regolamento andava ripetuto.



GOL ANNULLATO A BACCA - Poco prima dell'intervallo cross di Sosa per Bacca che insacca di testa, ma il colombiano è davanti ad Acerbi. Giusto annullare il rigore.



MANI DI SOSA - Tocco involontario: la mano è dietro la gamba, non aumenta il volume corporeo del calciatore.



RIGORE SU POLITANO - Al 57' Paletta manca l'impatto col pallone e dà un calcio a Politano in piena area: il rigore è evidente, sbagliato non assegnarlo.



BACCA FERMATO - Bacca segna a gioco fermo, giusto interrompere l'azione perché la posizione di Sosa è attiva: l'argentino prova a intervenire sul pallone disturbando un giocatore del Sassuolo.



MANCATO GIALLO A BERARDI - Berardi calcia il pallone contro Deulofeu, già a terra dopo aver subito il fallo. Poteva starci il secondo giallo e dunque l'espulsione.