Sassuolo-Milan, Di Francesco: "Adesso stiano zitti"

I più furiosi erano Peluso ed Eusebio Di Francesco. "Hanno anche il coraggio di dire che sono in credito", ha urlato il difensore, facendo riferimento alle parole di Montella nella conferenza della vigilia. "Adesso devono avere il coraggio di stare zitti", sono state le parole del tecnico. Non pubbliche, ma in campo. Sassuolo-Milan è appena finita, al Mapei Stadium la tensione è enorme: gli emiliani, come all'andata sempre contro i rossoneri, sono stati penalizzati dalle decisioni arbitrati. Due su tutte: il rigore convalidato a Bacca nonostante il doppio tocco e quello negato a Politano. Così a fine partita, dopo la sconfitta per 1-0, è esplosa la rabbia di giocatori e allenatore: solo Berardi, nervoso durante la sfida, ha provato a portare la calma.



Ancora scosso, Eusebio Di Francesco ha parlato così ai nostri microfoni dopo il match: "Cosa devo dirvi? Se su quattro rigori ce ne avessero dato almeno uno....e il loro rigore era punizione nostra. Ma sono episodi che non contano nulla, forse. Guardate la nostra stagione, per esempio Lazio-Sassuolo quando abbiamo preso gol con due metri di fuorigioco. Inutile parlarne, se dovessi sempre recriminare dopo direbbero che piango. C'è rabbia...".



Ancora il tecnico neroverde: "Così vengono rovinate prestazioni e partite, bisogna essere competenti per fare un tipo di lavoro. Se io sbaglio, mi mandano a casa. Nella ripresa, più che sull'aspetto tattico, ho dovuto lavorare sulla mente per tranquillizzare i giocatori che erano stati innervositi. Montella ha parlato dell'andata? Ah ma se parlassimo di quella partita, non finirebbe qua". Menzione particolare per Berardi: "Non è un caso se ha sbagliato il rigore, era stato appena ammonito dopo che gli avevano negato un altro penalty".