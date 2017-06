Sassuolo, l'agente di Berardi: "Il rientro? Preferisco non esprimermi"

Rischia di divenire davvero un mistero irrisolvibile quello che circonda Mimmo Berardi, da mesi ormai lontano dai campi di gioco. In merito alle condizioni del gioiello del Sassuolo era intervenuto nei giorni scorsi Carnevali, che aveva indicativamente fissato il rientro tra 2-3 settimane, poi si era espresso anche Magnanelli, pur senza dare una data esatta di recupero. Mister Di Francesco, dalla sua, si è detto "disperato", considerato che è ormai da fine agosto che il numero 25 dei neroverdi non mette piede in campo.

Dell'infortunio (stiramento al legamento collaterale del ginocchio sinistro) del suo assistito e del momento che sta vivendo ha parlato, ai microfoni di Radio Sportiva, anche il suo procuratore Simone Seghedoni: "Ovviamente dispiace per ciò che è successo a Domenico, ormai è fermo da tantissimo tempo. Non manca molto al suo rientro in squadra, ma preferisco non esprimermi in merito, anche perché credevo potesse già rientrare, ma la lesione è stata più importante di quanto si pensasse. È evidente che, valutato in maniera diversa, poteva avere un altro decorso, ma è troppo facile criticare dopo - ha detto Seghedoni - Adesso l'importante è procedere con cautela, ed evitare ricadute che potrebbero compromettere l'intera stagione. Tante persone hanno parlato di 'mistero Berardi' e questo al giocatore non ha fatto bene a livello psicologico - ha aggiunto - Domenico sta lavorando duramente per rientrare e dare una mano alla squadra".