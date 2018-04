Sassuolo: l'agente di Berardi contro Carnevali: "Fuori luogo le sue accuse"

Qualche tensione in casa Sassuolo. nella giornata di lunedì l'ad Giovanni Carnevali si era espresso in maniera non certo tenera nei confronti di Domenico Berardi in un'intervista a Radio Sportiva: "Inutile nascondersi: non è più quello degli ultimi anni. Tutto dipende da lui: in una stagione possono succedere tante cose come cambi di modulo e di allenatore, ma se Berardi vuole fare il giocatore di alto livello deve abituarsi a questo tipo di situazioni. Deve cercare di trovare la sua dimensione e decidere cosa vuole fare. Se punta a fare il salto di qualità non può aspettare tanto, altrimenti il treno passa".



Le dichiarazioni del dirigente neroverde non sono passate inosservate e l'agente del giocatore, Simone Seghedoni, ha replicato attraverso la Gazzetta di Modena. "Le parole di Carnevali lasciano ancor più perplessi se si pensa al delicato momento che sta attraversando il Sassuolo, impegnato nella lotta per la salvezza. Trovo davvero strana un’uscita di questo tenore dopo la partita col Milan, nella quale Domenico ha giocato nonostante le sue condizioni fisiche non fossero ottimali. Berardi sta lottando e si è messo a disposizione della squadra" spiega il procuratore.



Seghedoni risponde punto su punto a Carnevali: "Massima stima verso la dirigenza neroverde, ma trovo le accuse a Berardi fuori luogo. Domenico ha sempre dato tutto per questa maglia, tant’è che la società ha detto di volerne fare una bandiera. Carnevali sostiene che Berardi deve diventare grande? Il direttore sa bene come gli infortuni abbiano impedito al ragazzo di poter esplodere del tutto. Ma la volontà e l’impegno non sono mai mancati. Innegabile che negli ultimi due anni Berardi non abbia reso all’altezza delle sue potenzialità, ma è altrettanto innegabile che a frenarlo siano state problematiche fisiche indipendenti dalla sua volontà".



Questione mercato e posizione in campo: "Carnevali parla di treni che passano? Curioso, visto che per il Sassuolo Berardi è sempre stato considerato incedibile. I treni sono arrivati e ne arriveranno anche altri, però tutte le decisioni sono sempre state prese in sintonia e condividendole col Sassuolo. Non si è adattato al modulo? Strano, a me risulta che Domenico è stato disponibile sia con Bucchi che con Iachini».



La chiusura lascia aperto uno spiraglio: "Spero che le parole di Carnevali siano state travisate, anche perchè c’è sempre stata massima armonia nel rapporto con il Sassuolo e sono convinto che sarà così anche in futuro".