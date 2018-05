Sassuolo, Iachini: "Lette cose offensive, meritiamo rispetto"

Giuseppe Iachini si presenta con un filo di voce ma ne è valsa la pena pur di battere l'Inter a San Siro, soprattutto dopo che qualcuno aveva parlato di possibile goleada nerazzurra: "In settimana abbiamo letto delle cose offensive, abbiamo letto che avremmo avuto bisogno del pallottoliere e che avremmo perso con sei gol di scarto. C’è stata mancanza di rispetto, chi ha scritto quelle cose deve rimangiarsi le parole il Sassuolo è formato da persone serie, bisogna piantarla di parlare di stupidaggini nel calcio italiano".



Il tecnico del Sassuolo ai microfoni di Premium Sport spiega il grande rapporto con il gruppo: "Alla ripresa degli allenamento tutta la squadra ha applaudito me e lo staff. Mi ha fatto molto piacere perché è stata una cosa inaspettata e commovente. Abbiamo fatto una grande rincorsa e ci siamo salvati".



Eppure, non è ancora certo che Iachini rimarrà anche l'anno prossimo: "Bravi i ragazzi per la disponibilità, per quanto riguarda il futuro ci siederemo e valuteremo cosa fare. Non è detto che si debba continuare insieme, io mi sono trovato bene ma bisognerà valutare tutto insieme alla società. Se dovessi scegliere chi tenere tra Politano e Berardi? Io mi tengo tutti e due. Queste sono cose che spettano alla società, voglio bene a tutti e due e farei un torto a uno dei due se facessi solo un nome".