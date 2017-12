Sassuolo, Iachini: "I rigori? Il prossimo lo tira un difensore"

Se non è una maledizione poco ci manca. In questa stagione il Sassuolo ha sbagliato ben cinque rigori su sette, l'ultimo dei quali domenica a Marassi contro la Sampdoria (errore di Politano).



Al termine del match vinto grazie al gol in extremis di Matri, Beppe Iachini ha detto la sua sul 'tabù penalty'. "C’è da lavorarci un attimo sopra, valuteremo con calma senza snaturare le caratteristiche dei nostri ragazzi. La prossima volta lo farò battere a un difensore... Forse lo dovevo far tirare ad Acerbi il rigore, magari avremmo vinto prima dello scadere. Sono contento per lui e per le 100 presenze consecutive in Serie A", le parole dell'allenatore neroverde. I fantacalcisti sono avvisati...