Sassuolo-Iachini, è finita: De Zerbi in pole

L'avventura è finita. Beppe Iachini non sarà più sulla panchina del Sassuolo. Dopo l'ultimo confronto tra la società e l'ormai ex allenatore le parti hanno deciso che non ci sono più i "presupposti per continuare il rapporto di lavoro", come ha dichiararto Carnevali. Un addio comunque sereno per il club, che ringrazia il tecnico: una missione importante, portata a termine con successo. L'obiettivo della salvezza arrivato improvvisamente come necessità e raggiunto senza troppa ansia.



I numeri, come sempre, parlano chiaro: da quando Iachini è arrivato, la squadra del patron Squinzi ha quasi raddoppiato la media punti rispetto a quella di inizio stagione con un semi-debuttante su una panchina di serie A come Cristian Bucchi, che aveva collezionato solo qualche panchina a Pescara nel 2013. Dalla prima alla 14esima giornata Bucchi ha conquistato solo 11 punti, con una media dello 0,78. Meglio molto meglioIachini arrivato a 24 partite totalizzando 32 punti con una media dell'1,33.



Non sono bastati a guadagnarsi la conferma sulla panchina del Sassuolo, che ora sembra intenzionato a puntare moltissimo su un altro allenatore giovane che ha dimostrato di avere le idee molto chiare. E soprattutto di far giocare bene le proprie squadre. In questo momento in pole, infatti, c'è Roberto De Zerbi che, nonostante la retrocessione, ha fatto sognare un po' tutti con il suo Benevento...