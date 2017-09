Sassuolo, gelati "rubati" in aeroporto: paga Matri

La prima vittoria dell'anno in campionato ha avuto un epilogo bizzarro per il Sassuolo: come racconta l'Unione Sarda, nella notte tra mercoledì e giovedì, subito dopo la partita di Cagliari, la squadra emiliana si è recata all'aeroporto di Elmas e prima di salire sull'aereo i giocatori hanno deciso di festeggiare il successo al bar. Piccolo particolare: vista l'ora, era già chiuso, ma Magnanelli e compagni si sono serviti da soli, spostando il tendone e prendendo dei gelati dal frigo.



Un azzardo, trovandosi in aeroporto: la polizia è intervenuta cogliendo sul fatto i calciatori che per loro fortuna se la sono cavata risarcendo il danno. A pagare, a quanto pare, è stato Alessandro Matri, autore del gol partita: i 100 euro che ha dovuto tirare fuori non gli cambieranno la vita... Meglio di una denuncia per furto collettiva.