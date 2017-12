Sassuolo, esonerato Bucchi. Al suo posto Iachini

Cristian Bucchi è il sesto allenatore esonerato di questa stagione in serie A: l'allenatore del Sassuolo, già in bilico da diverse settimane per il brutto inizio, le difficoltà nel gioco e i risultati pessimi soprattutto in casa, aveva salvato la panchina con un paio di exploit in trasferta, in particolare quelli sui campi di Cagliari e Spal. Dopo il k.o. interno col Verona, però, è arrivata la decisione della società emiliana. "A mister Bucchi vanno i più sentiti ringraziamenti per la professionalità e la passione dimostrate nella sua esperienza a Sassuolo".



Al posto di Bucchi arriva Giuseppe Iachini, che verrà presentato martedì alle 12. L'ultima sua esperienza in Serie A risale alla scorsa stagione, quando però fu esonerato dall'Udinese dopo sette giornate, nelle quali aveva raccolto 7 punti. Il club neroverde non ha reso noti i dettagli dell'accordo con il nuovo tecnico che dovrebbe essere fino a giugno 2018 con opzione di rinnovo per un anno in caso di salvezza.

Ufficiale: mister Cristian #Bucchi sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra https://t.co/1lczT7aV9t



A mister Bucchi vanno i più sentiti ringraziamenti per la professionalità e la passione dimostrate nella sua esperienza a Sassuolo 🖤💚 #ForzaSasol pic.twitter.com/F3rlbXASf7 — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) November 27, 2017