Sassuolo, Di Francesco: "Il Milan doveva vincere e ha vinto. Situazioni determinate da episodi visti da tutti”

Eusebio Di Francesco non nasconde ai microfoni di Premium Sport la delusione e la rabbia per il ko del Sassuolo contro il Milan, ko con molte decisioni arbitrali dubbie: "Gli episodi spesso determinano le situazioni ma quando sono episodi puliti. E’ una gara che è andata in un certo modo, il Milan è una società più forte, noi siamo un piccola realtà. Noi non abbiamo giocatori convocati da Ventura, loro ne hanno cinque, significa che siamo più scarsi ma abbiamo dimostrato sul campo di meritare qualcosa in più rispetto alla sconfitta."



Il tecnico del Sassuolo aggiunge: "Voi avete visto tutto, non voglio giudicare gli episodi, non sono qui per farmi squalificare, dico solo che le dinamiche di una gara possono essere spostate da certe situazioni. Faccio i complimenti ai ragazzi per l’atteggiamento ma il Milan è più forte, doveva vincere e ha vinto. Mi tengo la mia grande prestazione, mi tengo i miei giovani. Domani leggerò Milan voto 8 e Sassuolo voto 5 ma non mi interessa perché mi tengo l’atteggiamento dei miei ragazzi. Dispiace vedere questi episodi a San Siro dopo aver fatto una partita del genere”.