Sassuolo, De Zerbi: "Inter, sei la vera anti-Juve"

Ha steccato la prima, ma farà bene a non preoccuparsi. "Resto convinto che l’Inter sia la vera anti Juve". Non è un atto di fiducia interna, ma l'opinione di Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo che l'Inter l'ha appena battuta: "È calcio d’agosto, qualche risultato è poco attendibile. I nerazzurri hanno qualcosa in più rispetto a Napoli e Roma. Non si può sapere dove finiscano i meriti di una squadra e dove comincino i demeriti dell’altra. Noi possiamo battere certi avversari soltanto se non disputano una grande partita".



"Inter condizionata dal terreno di gioco per Spalletti? Anche noi siamo stati svantaggiati. Entrambe le squadre prediligono il gioco di qualità. Il fattore delle condizioni del campo incide ancor più quando si deve manovrare in spazi più chiusi, come è successo ai nerazzurri, quando si è trovata sotto per 1-0. Non ho parlato con Spalletti a fine gara: mi sarebbe piaciuto confrontarmi con lui, perché lo stimo da sempre, apprezzo molto il suo calcio. Non è un tecnico predefinito, ha intuizioni brillanti e cambia a seconda dei giocatori a disposizione. È un valore aggiunto. Icardi e Lautaro, che seguo da due anni e mi piace tanto, formano una coppia esplosiva".



"Obiettivi per il Sassuolo? Non ci poniamo target precisi. Berardi ha i numeri per imporsi anche in azzurro, poi vorrei aiutare nel grande salto Locatelli, un ’98 che non teme confronti con i play della Serie A, e Ferrari, che deve pretendere di più da se stesso, cominciando ad alzare l’asticella della sua ambizione. In assoluto sono orgoglioso di allenare, in una squadra con età media di poco superiore ai 24 anni, tanti giocatori di prospettiva: Berardi, Di Francesco, Duncan, Babacar, Lirola, Rogerio, Djuricic, Sensi e altri. Boateng? Unico, eccezionale. È stato il primo giocatore che ho voluto".