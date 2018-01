Sassuolo, Carnevali: "Politano aveva le idee confuse"

"Le parole di Sarri mi fanno sorridere. Era una battuta su cose che non esistono". Giovanni Carnevali non ha digerito la "frecciatina" lanciata dal tecnico del Napoli che dopo la partita con l'Atalanta aveva ironizzato sull'incedibilità di Politano "dichiarata" da Marotta, a.d. della Juve. "Noi non cediamo giocatori a gennaio - ribadisce l'a.d. del Sassuolo -: lo abbiamo fatto in passato anche con Zaza alla Juventus e Defrel alla Roma''.



''Politano deve rendere al meglio - ha spiegato Carnevali -, se ne riparlerà a giugno ma non faccio nessuna promessa. Lui è un professionista, può avere per pochi giorni le idee confuse ma avrà occasioni per rifarsi. Matri? È in scadenza e noi gli abbiamo proposto il rinnovo di contratto. Ora tocca a lui decidere''.