Sassuolo, Carnevali non ci sta: "Lega vecchia e obsoleta"

"Una situazione paradossale rispetto ad altre già viste nel calcio moderno: se una società non paga gli stipendi gli si toglie un punto. Per una situazione come la nostra togliere tre punti è incredibile". L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali usa toni duri per commentare la decisione della Lega di confermare lo 0-3 a tavolino della seconda giornata di campionato contro il Pescara. "Ne prendiamo atto, ma non siamo d’accordo – dichiara Carnevali – E’ incredibile che per la mancanza di una comunicazione che non ha influito in alcun modo sull'esito della gara, si sia arrivati a questa situazione. Il calciatore era regolarmente tesserato ed inserito nei 25 già dal giorno prima, mi sembra ridicolo perdere tre punti solo per non aver mandato una Pec".

Carnevali ha colto anche l'occasione per un attacco alla Lega: "Abbiamo lavorato con la Uefa questa estate, una grande organizzazione. La Lega è completamente diversa e deve imparare a lavorare diversamente. La Lega è vecchia e obsoleta, va rivista sotto ogni aspetto. Oggi hanno determinato un danno al campionato che potrebbe essere gravissimo. Non penso tanto al Sassuolo - ha concluso Carnevali - quanto piuttosto spero che questa decisione non metta in difficoltà chi lotta per la salvezza".