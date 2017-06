Sassuolo, Carnevali: "L'uscita dalla Coppa può essere un bene. Berardi? Ci vuole ancora tempo"

"Vista l'esperienza di altre società medio-piccole in passato, può essere un bene l'eliminazione dall'Europa League ma sono convinto che se avessimo avuto la formazione al completo avremmo potuto giocarcela". Uscito di scena in Europa dopo il ko con l'Athletic Bilbao, secondo l'ad Giovanni Carnevali, ora il Sassuolo può concentrarsi per migliorare il 16° posto in campionato e recuperare gli infortunati, a partire da Domenico Berardi. "E' primario recuperare gli infortunati, anche perchè giovedì sera la lista si è allungata con altri due ragazzi, Pellegrini e Biondini, che ha un infortunio serio".



"Berardi? Fra una settimana, dieci giorni si aggregherà al gruppo poi ci vorrà ancora un po' di tempo", aggiunge il dirigente degli emiliani al termine dell'assemblea della Lega Serie A. Il bicchiere è comunque mezzo pieno: "Siamo lo stesso soddisfatti, abbiamo onorato nel modo migliore l'Europa League. Abbiamo qualche rammarico, ma molta soddisfazione perchè dopo 4 anni in Serie A siamo riusciti a partecipare a questa coppa, è un'esperienza che ci servirà per il futuro. I nostri ragazzi hanno dato il massimo".