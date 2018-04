Sassuolo, Carnevali: "Amico di Marotta ma nessuna corsia preferenziale con la Juve"

"Non c'è nessuna corsia preferenziale con la Juventus. Conosco e frequento Beppe Marotta da decenni e vado fiero dell'amicizia con lui. Ma ci deve essere professionalità nei rapporti di lavoro. Ed è quella che c'è sempre. Alla Juventus abbiamo ceduto Zaza e le trattative sono state complicate e difficili. Esattamente come con gli altri". L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, in un'intervista al Mattino, replica alle 'insinuazioni' dopo il 7-0 subìto dai neroverdi contro i Campioni d'Italia allo Stadium lo scorso 4 febbraio.



Sul web non sono mancate le ironie con il Sassuolo ribattezzato 'Scansuolo': "Se lo dicono i tifosi, nulla. Noi sappiamo la realtà delle cose, ma certo indispettisce e dà fastidio se certe battute la fanno i dirigenti. Quelle le accetti di meno".



Del resto il dirigente degli emiliani era già intervenuto per chiarire i motivi della mancata cessione di Politano al Napoli: "Matteo conosceva la nostra volontà che era quella di non cederlo a gennaio. Discorso solo rinviato con De Laurentiis? No, non abbiamo preso nessun impegno". Carnevali quindi svela un altro retroscena di mercato: "Avevamo chiuso la trattativa con il club azzurro per Vrsaljko ma è stato il giocatore a non voler venire".



Domani la squadra di Sarri farà visita al Sassuolo: "Sappiamo che il Napoli è forse la più forte di tutti, di sicuro quella che gioca meglio. Non sarà semplice ma non partiamo battuti. Abbiamo tanti buoni giocatori che possono mettere in difficoltà gli azzurri".