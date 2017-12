Sassuolo, Cannavaro: "Ultima battaglia poi nuova vita"

Vittoria dolceamara contro l'Inter per il Sassuolo, a fine partita è arrivato il commovente saluto di Paolo Cannavaro che da gennaio lascerà il calcio per andare ad aiutare il fratello Fabio in Cina nello staff del Guangzhou Evergrande. Il difensore è stato portato in trionfo dai compagni di squadra sul terreno del Mapei Stadium e poi ha scritto un lungo post su Instagram: "Grazie a tutte le società che mi hanno sostenuto in 19 anni, sono sempre rimasto lo stesso e la vittoria più importante è la stima che mi hanno dimostrato i miei compagni. Lascio con più passione di prima, domenica ultima battaglia (all'Olimpico contro la Roma, ndr) e poi una nuova avventura".