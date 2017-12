Sassuolo, Cannavaro si ritira: "Il calcio non mi mancherà"

Paolo Cannavaro conferma ufficialmente il ritiro: in un video postato su Instagram da Rogerio, l'ormai ex difensore del Sassuolo ha voluto salutare i compagni prima della partita contro l'Inter: "Il calcio mi mancherà relativamente, voi tantissimo. Siete stati grandi compagni di viaggio". A gennaio Cannavaro raggiungerà il fratello Fabio in Cina ed entrerà nel suo staff al Guangzhou Evergrande.