Sassuolo, Berardi fuori un mese: problema al ginocchio destro

La maledizione infortuni si abbatte ancora su Domenico Berardi: dopo il problema al piede che lo ha costretto a saltare le gare contro Juventus e Cagliari in questa stagione, l'attaccante del Sassuolo dovrà stare fermo un altro mese per un dolore al ginocchio destro. Di sicuro non giocherà a Napoli, né domenica prossima contro il Milan, a meno di recuperi miracolosi dovrà rinunciare alla trasferta di Benevento subito dopo la sosta, rientrerà più verosimilmente la settimana successiva col Verona o il 3 dicembre a Firenze.



Nella passata stagione Berardi restò fuori 4 mesi per uno stiramento, rientrando soltanto dopo la sosta natalizia e saltando quasi tutto il girone d'andata. Impiegò altri tre mesi per tornare al gol contro la Lazio, l'1 aprile. E proprio alla Lazio, su rigore, ha segnato l'unica rete (tra l'altro inutile ai fini del risultato) di questo campionato.