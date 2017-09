Sassuolo, Acerbi: "Dovrei essere all'Inter, non sono più quello del Milan"

Francesco Acerbi è stato uno dei nomi più caldi accostati all'Inter soprattutto nella prima parte del mercato estivo poi non se n'è fatto niente: "Avevo deciso di lasciare il Sassuolo, sembrava tutto fatto con i nerazzurri ma la situazione si è complicata e non ho capito il perché. Poi sono arrivate le offerte di Zenit e Galatasaray ma, d'accordo con la società, ho scelto di rimanere".



Però è rimasto qualche rimpianto: "Certo, quando alla tv vedo la squadra di Spalletti penso che dovrei esserci lì io ma questo mi dà ulteriori motivazioni: devo meritarmi un grande club, non sono più l'Acerbi del Milan" spiega il difensore alla Gazzetta dello Sport.



A proposito di rossonero: "Se quell'anno avessi avuto la testa di adesso, sarei ancora lì. Anzi, bastava una testa normale. Ho avuto i sensi di colpa quando facevo la chemioterapia (nell'estate del 2013 gli fu diagnosticato un tumore al testicolo, ndr): mi dicevo che ero stato scemo a sprecare quell'occasione. Mi accorsi che qualcosa non andava a Malaga: debuttai in Champions e sentendo l'inno non avvertii nessuna emozione. Adesso avrei i brividi...".