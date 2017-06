Sassari, scontri tra tifosi del Cagliari e della Torres: 6 feriti

Follia a Sassari dove si sono registrati violenti scontri tra i tifosi del Cagliari e della Torres. Secondo quanto riferisce l'Unione Sarda, intorno alle 13 da una rissa tra tifosi sarebbe scoppiata una vera e propria guerriglia urbana che avrebbe coinvolto circa 300 ultras (200 quelli del Cagliari) con lanci di petardi e bombe carta, utilizzo di sparanghe e bastoni. Il primo bilancio è di 6 feriti.



Gli esercenti si sono visti costretti a chiudere i negozi per ragioni di sicurezza e la polizia ha faticato non poco per riportare la calma. Tutto questo è avvenuto prima dell'amichevole tra il Cagliari e il Sorso (squadra del girone B della Promozione Sarda): l'unica cosa di amichevole in una giornata da dimenticare.