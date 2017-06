Sarri: "Mertens straordinario e Napoli spettacolare, ma dobbiamo crescere in mentalità"

Ai microfoni di Premium Sport Maurizio Sarri commenta il successo del Napoli sul Torino: “Mertens è un giocatore straordinario, ma è la squadra che lo facilita con il gioco che sta esprimendo. Anche se dal punto di vista della mentalità dobbiamo crescere: doveva essere una partita stra chiusa e invece non lo è stata. Abbiamo preso gol su tre stupidaggini, leggerezze che non dobbiamo assolutamente commettere. Dal punto di vista qualitativo, però, è stata una prestazione di altissimo livello".



La sfida con il Real in Champions è ancora lontana: "Io ora non penso a Madrid, sono preoccupato per Firenze: se pensiamo adesso alla Champions commettiamo un grande errore. Dobbiamo continuare a giocare su questi livelli, migliorando in mentalità e non dando per acquisito alcun risultato, finché la partita non sarà finita. Del Real Madrid non stiamo nemmeno guardando le partite, è troppo presto: ora dobbiamo pensare a limare le nostre superficialità".



Nonostante la vittoria, a Sarri non vanno giù le tre reti del Torino: "C’è soddisfazione per quello che ho visto, a livello di spettacolarità, però mi dispiace che questi tre gol siano arrivati in maniera così leggera nonostante la partita non sia stata quasi mai in pericolo. E nonostante sia stato concesso davvero poco a una squadra pericolosa come il Torino. È una questione di mentalità e da questo punto di vista abbiamo ancora ampi margini di crescita. Quando stacchiamo un po’ la spina, incappiamo subito in qualche errore. Sui rigori non volevo fare alcuna polemica: era solo un dato di fatto, citavo i numeri.”