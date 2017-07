Sarri: "Mercato? Il Napoli è di AdL, io mi adeguo..."

Ha ancora l'amaro in bocca per la deludente amichevole contro il Chievo Maurizio Sarri, che nella conferenza stampa di Dimaro è tornato sul gol subito dagli azzurri: "Non facciamo troppi errori ma quando li facciamo poi li paghiamo. E' anche vero che questa linea difensiva, che tre anni fa aveva subito 54 o 56 gol, ne ha subito 38 nell'ultima stagione e ancor meno due anni fa. Dei passi in avanti sono stati fatti, certo non basta per essere competitivi a livelli più alti".

I livelli più alti, ovvero Champions e zone alte del campionato, ma Sarri non vuole assolutamente sentir parlare di Napoli favorito per lo scudetto: "Mi baso sui numeri e le statistiche. Lo scorso anno siamo arrivati terzi e ci sono due club come Milan e Inter (uno in maniera eclatante e uno col miglior direttore sportivo italiano e il miglior allenatore italiano) che stanno facendo un mercato importantissimo, credo sia una cazzata dire che siamo i favoriti, non ci voglio cascare. Non abbiamo fatto un mercato che ha stravolto la squadra, se tutto va bene siamo gli stessi dell’anno scorso ed abbiamo due squadre davanti".

E proprio a proposito di mercato, ha chi gli ha chiesto di un possibile "colpo" in arrivo il tecnico azzurro ha risposto: "Come vi piace parlare di colpi, poi bisogna vedere se lo sono realmente... Il Napoli non è mio ma di De Laurentiis, è lui a fare le scelte societarie e io mi adeguo. Non ho richieste particolari, mi daranno una rosa a disposizione e io allenerò quella rosa".

Intanto dal mercato è arrivato Ounas ("E' un ragazzino che ha fatto bene all’esordio in Francia e un po’ meno bene l’anno scorso. E’ giovane, ha qualità ma chiaramente, vista la poca esperienza, andrà atteso e non sovraccaricato di grandi responsabilità"), mentre non è ancora certa la permanenza di Pepe Reina: "Mi fido tanto di lui, ha grandi valori molari e attaccamento a questo gruppo, non esiste il problema scadenza. Io lo vedo tranquillo, del futuro mi interessa relativamente".

In chiusura una battuta sulla rivalità tra Mertens e Milik per il ruolo di centravanti: "Ho la doppia soluzione, possono giocare anche insieme in qualche circostanza. E comunque è difficile dire ad un ragazzo che ha fatto tantissimi gol in otto mesi che non è un centravanti e farlo tornare a fare l’esterno. Di sicuro lo farà qualche volta, è un ragazzo disponibile, ma sono certo non gradirebbe tornare a farlo con continuità. E avrebbe ragione, avendo dimostrato di essere più forte da centravanti che da esterno".