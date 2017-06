Sarri: "Juve-Milan? O sono tutti pazzi o qualcosa succede..."

Domenica si gioca Napoli-Crotone, scontro che viene dopo l'uscita dalla Champions contro il Real: Sarri cerca di avvicinarsi alla Roma. Ecco le sue parole alla vigilia.



"L'eliminazione col Real è importante per la crescita, è stata un'esperienza forte con riscontri positivi. Spero ci abbia lasciato anche un po' di incazzatura perchè se vogliamo diventare una squadra forte dobbiamo essere arrabbiati dopo ogni sconfitta. Il fatto di aver fatto una bella figura ci può togliere rabbia, ma i ragazzi affronteranno una gara non semplice in un momento in cui bisogna essere aggrappati alla classifica".



"I gol subiti da Roma e Real? Quando prendi gol girano sempre. Gli inserimenti di Strootman sono una caratteristica della Roma, così come le palle inattive sono del Real. Ci possono stare, ma fanno rabbia, soprattutto il secondo era una palla che senza la deviazione di Mertens non ci avrebbe procurato pericoli. Bisogna migliorare, in fisicità non si può, ma in aggressività sì"



"I punti con le piccole li perdono tutte le squadre della nostra fascia, non solo noi. Facciamo più punti fuori casa, mentre l'anno scorso eravamo quelli che ne facevano di più in casa. Chiedetevi cos'è cambiato: l'anno scorso c'era un centravanti che certe situazioni le risolveva, ora abbiamo altre situazioni e siamo diventati più competitivi fuori. L'infortunio di Milik ci ha fatto scoprire Mertens in un altro ruolo: ci ha portato a un modo di giocare più frenetico, che porta più palle perse e ci espone a più ripartenze. Davanti sono giocatori che tentano il dribbling, o passano o perdono palla".



"Juve-Milan? Ero col mio cane Ciro in giardino, non l'ho guardata. Tutti protestano contro la Juve? Non lo so, può darsi siano tutte squadre di pazzi o che ci siano episodi. Poi non so, non faccio il presidente degli arbitri. Lui continua a dire che sono i migliori del mondo".