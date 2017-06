Sarri deve 'sopportare' Adl: penale da 8 milioni se lascia in maniera unilaterale il Napoli

Le parole di De Laurentiis nel post partita della sfida contro il Real Madrid hanno messo in evidenza il difficile rapporto tra il presidente del Napoli e Sarri. Tra i due il feeling non è davvero mai scattato nonostante il rinnovo firmato fino al 2019 la scorsa estate. Ma il tecnico dovrà 'sopportare' le sfuriate di Adl perché proprio al momento del rinnovo è stata inserita una clausola che prevede una penale da 8 milioni di euro da pagare al numero 1 dei campani se l'attuale allenatore dovesse decidere di lasciare unilateralmente la squadra azzurra. Peraltro Sarri prima della firma con il Napoli era stato in corsa con Emery per la panchina del Psg.



A Castel Volturno tiene banco poi un'altra questione delicata. Sempre nel 2019 scadrà il contratto di Lorenzo Insigne, grande protagonista al Bernabeu. Al momento sembra lontano un accordo: il giocatore, che guadagna 1,7 milioni di euro, chiede 4,5 milioni più bonus mentre la società propone al massimo 2,5 milioni. La distanza è elevata e, solo qualora la situazione precipitasse, Insigne potrebbe ricorrere all'art 17 per liberarsi e andare a giocare all'estero. La norma si applica ai calciatori che non rinnovano da almeno 3 anni: l'ultimo rinnovo di Insigne risale al 2014...