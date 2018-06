Sarri agli amici: "Resto fermo un anno"

Ormai il Napoli è di Carlo Ancelotti, Chelsea e Real Madrid sembrano averlo scartato, Zenit San Pietroburgo e Fenerbahce sono treni a cui ha detto no: a Maurizio Sarri rimane solo (eventualmente) la panchina del Tottenham se Mauricio Pochettino finisse ai blancos ma il tecnico avrebbe già confidato agli amici più vicini di "essere convinto a rimanere fermo un anno" come riportato dal Corriere del Mezzogiorno.



E pensare che lo Zenit avrebbe fatto ponti d'oro per lui. I russi offrivano otto milioni di euro a stagione più il pagamento della clausola a De Laurentiis, gliel'avevano ribadito di persona in un incontro nella villa di Varcaturo ma Sarri ha preferito declinare l'offerta, forse anche perché sperava in panchine più prestigiose. Poi è toccato al Fenerbahce prendersi un "no", l'ormai ex Napoli (anche se è ancora legato agli azzurri da un contratto) sogna la Premier League.



Per ora Sarri rimane a godersi le vacanze a San Benedetto del Tronto: se dovesse rimanere fermo, non sarebbe un dramma.