Saponara: "Reazione da grandi uomini. Ma stiamo soffrendo ancora"

Riccardo Saponara torna a parlare di Davide Astori dopo la toccante lettera che aveva scritto su Instagram all'ex compagno, scomparso tragicamente. "Stiamo reagendo da grandi uomini" ha sottolineato il centrocampista della Fiorentina.



L'ex Empoli era molto legato ad Astori: "Davide era fondamentale per qualsiasi compagno, un fratello maggiore, era il nostro capitano, il nostro condottiero". Con comprensibile fatica la squadra viola sta cercando di andare avanti: "La ripartenza? Ho sofferto come i miei compagni e stiamo ancora soffrendo ma la sofferenza si sta trasformando in positivo, ognuno di noi si è responsabilizzato e dovrà tirare fuori qualcosa in più e questo credo si sia visto nelle ultime due partite".



SPORTIELLO: "ASTORI ERA UN PUNTO DI RIFERIMENTO"

Anche Marco Sportiello ricorda quel drammatico giorno: "Spero di non essere stato io l'ultima persona che Davide ha sentito. Spero si sia scambiato messaggi con la sua compagna o visto la foto di sua figlia".



"La sua morte ha responsabilizzato un po' tutti - aggiunge il portiere - era il nostro punto di riferimento, per me soprattutto, e lo era anche fuori dal campo. E' stata una grande perdita".