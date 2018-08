Sanabria verso il West Ham, alla Roma 11 milioni

La Roma sorride. La cessione di Antonio Sanabria, in procinto di lasciare il Betis Siviglia per trasferirsi al West Ham, porterà infatti importanti benefici economici anche ai giallorossi.



Secondo Estadio Deportivo, il club londinese è pronto a pagare 22,5 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante paraguaiano e il Betis non dirà di no all'offerta del club londinese. La metà della cifra finirà nelle casse dei capitolini, in base agli accordi sottoscritti durante la cessione del cartellino del 22enne, sul quale c'è pure il Nizza.



Un buona notizia per Monchi: questa entrata potrà aiutare la Roma ad andare all'assalto di un centrocampista (l'obiettivo è N'zonzi) e di un attaccante esterno (Bailey ha confermato l'interesse della Lupa).